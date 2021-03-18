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Isparta'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere Köyü’nde Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle 8 Mart’ta 10 gün süreyle uygulanmaya başlanan karantina süresi 5 gün daha uzatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere Köyü'nde Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin fazlalığı nedeniyle 8 Mart'ta 10 gün süreyle uygulanmaya başlanan karantina süresi 5 gün daha uzatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresinin 23 Mart Salı günü saat 13.00'a kadar devam etmesine karar verdi.

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