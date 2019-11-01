İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilciliği tarafından Isparta’da Bocce Aday Hakemlik kursu açılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilciliği tarafından Isparta'da Bocce Aday Hakemlik kursu açılacak.


Isparta'da Kasım-Aralık ayları içerisinde açılması planlanan ve 2 gün sürecek olan Bocce Hakemlik Kursu'na katılım şartları açıklandı.


Katılımcıların en az 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, kurslara en az lise veya dengi okul mezunu olanlar katılabilecek.


Adli sicil kaydı, sağlık raporu ve sporda ceza alınmadığına dair belgenin de istendiği kurs katılımında ayırca, kurs ücretinin de gerekli banka hesabına yatırılması gerektiği kaydedildi.


Kurs için detaylı bilgilerin ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.