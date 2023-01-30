Isparta'da bu camiye giren çıkamıyor

Isparta'nın Gökçay bölgesinde bulunan Hacı Ali Gökgöz Camii içindeki müze, etkinlik alanları ve bahçe; ibadete gelenlere huzurlu bir ortam sunuyor.

Isparta Gökçay bölgesinde bulunan Hacı Ali Gökgöz Camii, ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. Bu camiyi diğer camilerden ayıran birçok özellik bulunuyor. Cami içinde bulunan minyatür müzesi, poster duvarlar, kütüphaneler, etüt alanları ve yeşil bahçe, gençleri ve çocukları camiye çekiyor. Bu camide eğitim alan gençler, ders aralarında camii içinde çeşitli oyunlar oynayıp etüt odalarında manzara eşliğinde ders çalışabiliyor. Caminin içinde bulunan masa tenisi, basketbol ve voleybol sahaları çocukları cami içine çekmeye yardım ediyor. Böylelikle çocuklar hem oyun oynayıp hem de dini vazifelerini yerine getirebiliyor. Cami içinde bulunan yeşil alan görsel güzelliği ve sakin ortamı ile ziyaretçilere dinlendirici bir ortam sunuyor. İsteyenler bahçe içindeki hamakta sallanabiliyor veya okuma odasında manzara eşliğinde dinlenebiliyor. Camii İmamı Hasan Hüseyin Öztürk, sunulan imkanlar hakkında verdiği röportajında, "40 yıldır görevdeyim. Bu camide ise 15 yıldır görev yapmaktayım. İlk önce bahçedeki şelaleyi yapmaya başladık. İzmir'e bir düğüne gitmiştim. Düğün salonunda bir şelale gördüm. Bizim cami bahçesi de müsait olduğu için, düğün salonunda var da camide neden olmasın diyerek şelaleyi yaptık. Çok da güzel oldu. Ondan sonra bahçeyi düzenlemeye başladım. Bahçeye bir buluşma alanı yaptık. Üniversiteden çeşitli öğrenciler geliyor, orada ders çalışıyorlar. Yazın çocuklara orada kitap okutuyoruz. Dışarıda bulunan çeşmenin taşlarını Antalya'dan getirdim. Bir de su sesi insanları dinlendirsin ve insanların dikkatini çeksin diye yaptım" ifadelerini kullandı.

"Camimizin her yerinde kitap okuma alanları var" diyen Öztürk, "Böyle muntazam ve güzel bir bahçesi olan bir yerde insanları okumaya teşvik etmek için cami içinde bir okuma kampanyası başlattık. Çocuklarımızı buraya çekebilmek için tenis masası yaptırdım. Aynı zamanda satranç takımları da aldım. Futbol, voleybol ve basketbol sahası yaptırdım. Mahalleye yeni taşınan insanlara Rabb'imizin 99 isminin ve 'Mahallemize hoş geldiniz, yeni yuvanızda mutluluklar' yazılı olduğu plaketler hediye ediyoruz. Asıl cami üst kattaydı fakat oraya yaşlılar çıkamıyordu. Yaşlıların hayır duasını almak amacı ile caminin alt katına hasırlar ile birlikte namaz kılınacak bir alan yaptık. Zamanla hasır dizlerimizi acıttığı için yerlere karo döşedik. Cami boyutu yetersiz olduğu içinde bahçeye doğru genişletmek istedik. En sonunda cami bu haline geldi" ifadelerine yer verdi.