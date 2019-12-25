Isparta'da bulunan yaralı sığır balıkçıl DKMP ekiplerince korumaya alındı

Isparta'da bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesine getirilen yaralı sığır balıkçıl, yeterli beslenemediği için halsiz ve bitkin kaldığı anlaşılarak, Isparta ve Burdur'daki ilk müdahalesi sonrasında gerekli tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Isparta'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğüne getirilen yaralı sığır balıkçıl korumaya alındı.

Isparta Şube Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan sığır balıkçıl, daha sonra veteriner hekimler ve Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında Burdur Şube Müdürlüğündeki uzmanlara sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında kuşun ciddi bir yarasının bulunmadığı ve yeterince beslenemediği için halsiz kaldığı tespit edildi. Kuşa ilk müdahalenin yapılmasının ardından beslenmesinin sağlandığı, ardından tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesine gönderildiği belirtildi.

Korumaya alınan sığır balıkçılın, tümüyle sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.