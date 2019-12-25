İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da bulunan yaralı sığır balıkçıl DKMP ekiplerince korumaya alındı

Isparta’da bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesine getirilen yaralı sığır balıkçıl, yeterli beslenemediği için halsiz ve bitkin kaldığı anlaşılarak, Isparta ve Burdur’daki ilk müdahalesi sonrasında gerekli tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Isparta'da bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesine getirilen yaralı sığır balıkçıl, yeterli beslenemediği için halsiz ve bitkin kaldığı anlaşılarak, Isparta ve Burdur'daki ilk müdahalesi sonrasında gerekli tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesine gönderildi.


Isparta'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğüne getirilen yaralı sığır balıkçıl korumaya alındı.


Isparta Şube Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan sığır balıkçıl, daha sonra veteriner hekimler ve Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında Burdur Şube Müdürlüğündeki uzmanlara sevk edildi.


Yapılan ilk müdahale sonrasında kuşun ciddi bir yarasının bulunmadığı ve yeterince beslenemediği için halsiz kaldığı tespit edildi. Kuşa ilk müdahalenin yapılmasının ardından beslenmesinin sağlandığı, ardından tedavi ve rehabilitasyon için Antalya Hayvanat Bahçesine gönderildiği belirtildi.


Korumaya alınan sığır balıkçılın, tümüyle sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.