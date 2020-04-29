İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da cadde otoparkları 19 Mayıs'a kadar ücretsiz

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonrasında, şehir merkezinde ücretli olarak uygulanan cadde ve sokak otoparkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ücretsiz olarak hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.