İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da çaldıkları keçileri Burdur'da sattılar

Isparta’da merkeze bağlı Yazısöğüt köyünden çaldıkları keçileri Burdur hayvan pazarında satan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da merkeze bağlı Yazısöğüt köyünden çaldıkları keçileri Burdur hayvan pazarında satan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, 2 Kasım Pazartesi günü merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsa ait 2 keçi ağıldan çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleriyle birlikte koordineli yapılan çalışmalarda L.C. ve M.Ş. isimli şüphelilerin çaldıkları hayvanları Burdur'daki hayvan pazarında sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler kiraladıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.