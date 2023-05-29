Isparta'da çalınan 2 köpek ve 1 kedi HAYDİ ekipleri tarafından bulundu

Isparta'da çalınan 2 köpek ve 1 kedi, HAYDİ ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi Isparta'da meydana gelen hayvan hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. 20-21 Mayıs tarihinde HAYDİ ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Isparta'da çalınan Cone Corse ırkı köpek, Papillon cinsi köpek, Scottish cinsi kedi, Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kayıtlı olmaları sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.