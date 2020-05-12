Isparta'da cami imamı ihtiyaç sahipleri için ‘Hayır Marketi' oluşturdu

Isparta'da Hacı Ali Gökgöz Camii İmamı Hasan Hüseyin Öztürk, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına caminin altında Hayır Marketi oluşturdu. İhtiyaç sahipleri, hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan markette ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılayabiliyor.

Isparta'da Emre Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Gökgöz Camii'nin İmamı Hüseyin Öztürk, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini düşünerek, cami altındaki bölümde ‘Beklenen Sensin' sloganıyla bir Hayır Market oluşturdu. Hayırsever vatandaşların gıda ve kıyafet yardımlarıyla oluşturulan market, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor. İhtiyaç sahipleri markete gelerek, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ayrıca İmam Öztürk, markete gelemeyen vatandaşların evlerine kadar gıda yardımlarını götürüyor.

“İhtiyaç sahipleri gelip, ihtiyaçlarını alabiliyor”

Hacı Ali Gökgöz Camii İmamı Hasan Hüseyin Öztürk, korona virüs dolayısıyla işten ayrılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşları düşünerek Hayır Marketi açtıklarını belirterek, mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin listesini tuttuklarını söyledi. İhtiyaç sahiplerinin Hayır Marketine gelerek ihtiyaçlarını görebildiği gibi kendisinin de bazen evlere gıda yardımı götürdüğünü ifade eden Öztürk, “Marketimizde ayrıca elbise ve ayakkabı reyonumuz var. İhtiyaç sahipleri geliyor, onları da kendilerine göre alıp, gidiyorlar. Bu kampanyamızı bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Bu işler tamamen hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yürüyor. Allah onlardan razı olsun. Bu çalışmamızın devamı için vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.

“Uygulamayı genişleterek devam ettirmek istiyoruz”

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin de vatandaşların Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine önemli destekler sunduğunu söyledi. Şahin, “Hacı Ali Gökgöz Camii din görevlimiz Hüseyin Öztürk hocamız Hayır Marketi uygulaması kapsamında cemaatini ve tanıdıklarını bilgilendirerek, ihtiyaç sahiplerinin gelip, ihtiyaçlarını görebileceği bir faaliyet başlattı. Bu uygulamayı Ramazan ayında başlattık. Daha da genişleterek, sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu iyiliği başlatan değerli hocamızı ve değerli vatandaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.