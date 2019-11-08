Isparta'da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira ceza

Isparta'daki devlet avlağında canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edilen bir şahsa 3 bin 304 lira para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık konusunda çalışma başlattı.

Kentte, yapılan rutin kontroller sırasında bir şahsın canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edildi.

Isparta merkeze bağlı Kayı köyündeki Kayı Devlet Avlağı Kanderesi mevkiinde kaçak av için kullanılan kafes ve canlı mühre olarak kullanılan kekliklere el konuldu.

Ele geçirilen keklikler gerekli kontrollerin ardından tabiata salındı.

Mühre ve kafeslerin sahibine ise, ‘4915 Sayılı kara avcılığına muhalefet' suçundan 3 bin 304 lira idari ve tazminat cezası uygulandı.

Öte yandan, DKMP yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, “Yaban hayatına bu şekilde zarar veren kişi ya da kişilerin vatandaşlarımız tarafından 156 Jandarma veya Şube Müdürlüğümüze ihbar etmeleri büyük önem taşımaktadır” denildi.