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Isparta'da çatı yangını korkuttu

Isparta’da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Isparta'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatının yarısı zarar gördü.


Isparta'da Hisar Mahallesi 145. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çatının yarısına yakını zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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