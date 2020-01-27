Isparta'da cesedi bulunamayan kayıp Korhan'ın markette görüldüğü iddiası

Isparta'da bir market işletmecisi, 2017 yılından itibaren ortadan kaybolan ve ailelerinin bir daha haber alamadığı Zehra ve Korhan ikilisinden, Korhan Taştekin'e çok benzeyen bir kişinin alışveriş yapmak üzere markete geldiğini iddia etti.

Isparta'da 10 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ölü ya da diri olarak bir daha haber alınamayan Korhan Taştekin'in bir markette görüldüğü iddia edildi. Kentin işlek bölgelerinden Özkanlar Kavşağında market işletmeciliği yapan Rahmi Karakoç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, geçen Cuma günü alışveriş yapmak için markete gelen kişiyi, yanında bulunan 2 arkadaşıyla Korhan'a çok benzettiklerini ve internette yaptıkları fotoğraf incelemesinde kişinin o olduğunu düşündüklerini söyledi.

Markete gelen kişinin, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüsü ile internetteki fotoğrafları karşılaştırdıklarını anlatan Karakoç, “Dün (Cuma) saat 15.00 sıralarında, ulusal ve yerel kanallarda haber ve programlarda gördüğümüz kayıp 2 kişi vardı. Markette benimle beraber 2 kişi daha vardı. O 2 kişi de gelen şahsın, Korhan olduğunu söylediler. Biz de kayıtlardan baktık ve insanlık namına kendimi bildirmek zorunda hissettik. Yanımdaki kişiler, o gelen kişinin Korhan olduğunu söylediler. İnternetten baktık ve o kişinin olduğunu tespit ettik. O şekilde bir tahmin yürüttük. Emin değiliz ama çok benziyordu. O markete gelen kişi, burada yaklaşık 1 dakikalık bir zaman geçirdi. Marketten süzme yoğurt aldı, hiç konuşmadı ve direkt yoldan karşıya atlayarak hızlı bir şekilde gitti” dedi.

“İnşallah ölmemişlerdir, o şahıs bu şahıstır ve kavuşurlar”

Korhan Taştekin'e çok benzediğini iddia ettikleri kişinin markete geldiği anda 3 kişi olduklarını ve aralarında konuştuklarını anlatan Karakoç, “O anda 3 kişiydik. Kamerada görünen arkadaş zaten dikkatli şekilde baktı ve biraz daha emin oldu. Zaten, ilk fark eden de o arkadaştı. 'Televizyonlarda çıkan kayıp arkadaş vardı, öldürüldü falan denilmişti, ona benziyor' dedi. Biz de zaten önceden konuyu haberler ve televizyon programlarından bildiğimiz için, hemen kamera kayıtlarından baktık, internetten fotoğraflarına baktık, o olduğu kanısına vardık. Eskisine göre, yaklaşık iki buçuk senede biraz kilo almış. Bizim tahminlerimize göre çok benziyordu, bizim kanımız o yani. Tam emin değiliz ama çok benziyordu, muhtemelen o. İnşallah ölmemişlerdir, o şahıs bu şahıstır ve kavuşurlar. Temennimiz odur” ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Isparta'da 2017 Ağustos ayında, çalıştığı iplik fabrikasından çıktıktan sonra arkadaşı Besici Ali'nin besihanesine giden Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'den bir daha haber alınamamış, daha sonra yakınları tarafından kayıp olduğu yönünde başvuru yapılmıştı. Zehra ve Korhan'ın yakınları daha sonra ulusal televizyon kanallarındaki programlara katılarak, 2 gencin bulunmasını istemiş, ilk etapta kayıp başvurusuyla başlayan olay daha sonra cinayet soruşturmasına dönüşmüştü.