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Isparta'da çevreye kötü koku yayan işletme hakkında işlem başlatıldı

Isparta Belediyesi ekipleri, kazanında deri atığı yakarak çevreye kötü koku yayan bir işletme hakkında tutanak tutarak, yasal işlem başlattı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vaat ettiği kötü koku sorununun tarihe karışması için en önemli adım atıldı ve 12 milyon lira yatırım bedelli Sıvı Atık Arıtma Tesisi Deşarj Suyunun Kapalı Sisteme Alınması Projesi devreye alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde devreye giren atık suların kapalı sisteme alınması projesi kapsamında Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin(DOSB) atıkları da aynı hatta bağlanmıştı. Bu çalışmayla birlikte DOSB'nin de atıkları kapalı sisteme alınmış ve kötü koku sorunu tarihe karışmıştı.


Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bölgeye yakın mahalleler de derin bir nefes almıştı, ancak DOSB'de faaliyet gösteren bir işletmenin kazanında deri atığı yakıldığı ve dolayısıyla çevreye kötü koku yayıldığı tespit edildi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla bölgede inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri atık deri yakan işletmeyi tespit ederek tutanak tuttu ve yasal işlemlere başlandı.


Deri Organize Sanayi Bölgesinde deri ve kürklü deri imalatı yapan bir işletmeye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cumartesi günü sabah saat 06.00 sularında denetimde bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde işyerinde bulunan kazanda atık deri yakıldığı, çevreye kötü koku yaydığı ve rahatsızlık verdiği tespit edilerek işletmeye tutanak tutularak yasal işlem başlatılırken, kötü kokunun önüne geçildi.

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