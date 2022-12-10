İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta’da gece saatlerinde çıkan ev yangınında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Isparta'da gece saatlerinde çıkan ev yangınında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.


Yangın, gece 03.55 sıralarında Hızırbey Mahallesi bulunan beş katlı binanın birinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangın anında evde bulunan Süleyman Katırcı (50) hayatını kaybetti. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişide sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Öye yandan yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

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