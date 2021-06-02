Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşı tespit edildi

Isparta'da Mehmet Özçelik'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan F.G.'nin mahkeme kararıyla yaşını küçültmesi nedeniyle cinayet günü 18 yaşından küçük olduğu iddiasıyla gerçek yaşı tespit edildi. F.G.'nin olay günü 18 yaşını doldurduğu belirlendi.

Olay, 23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Çelik (33), A.A. ve H.C. katıldıkları düğünden çıkışta yürürken bir grupla karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Mehmet Çelik, A.A. ve H.C. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.G., İ.S., B.B. ve T.E., emniyet ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede F.G.'nin ‘kasten öldürme' ve ‘kasten yaralama' suçlarından ceza alması istenirken, İ.S. ve B.B.'nin ‘kasten yaralama' T.E.'nin de ‘kasten yaralamaya yardım etme' suçlarından yargılanmaları talep edildi.

Cinayet günü 18 yaşından büyük olduğu belirlendi

F.G.'nin olay günü 18 yaşını doldurduğu ancak mahkeme kararıyla daha önce yaşını küçültmesi nedeniyle mahkeme sürecinde gerçek yaşının tespit edilmesi istendi. Yapılan araştırmada F.G.'nin olay günü 18 yaşından büyük olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından takip edilen F.G. hakkında kasten öldürme suçuna ilişkin Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/389 Esas sayılı dava dosyasında yapılan araştırmada adı geçen şahsın nüfus kaydında da belirtildiği üzere Isparta Doğumevinde 22/11/2001 tarihinde dünyaya geldiği buna göre nüfus kaydındaki bilgilerin doğru olduğu, olay tarihi itibari ile yaşının küçük olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit karşısında yaş tashihi kararının isabetli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilindiği üzere 'Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi' başlıklı CMK 218/2 maddesi 'Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir' hükmü uyarınca maddi gereği ortaya çıkartmakla görevli Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesince verilen yaş tashihi kararı ile bağlı değildir. Adaletin tecellisi için mücadele veren Cumhuriyet Başsavcılığımız kamu vicdanını rahatsız edecek herhangi bir oldu-bittiye asla müsaade etmeyecektir” denildi.

"Kendimi savunmak için cebimdeki bıçağı çıkardım"

Öte yandan, hazırlanan iddianamede Mehmet Özçelik'in öldürüldüğü bıçağın F.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. F.G.'nin iddianamede yer alan ifadesinde alkol aldıktan sonra dolaşmaya çıktıklarını ve bu sırada karşılarından 3 kişi geldiğini, bu şahıslardan birinin arkadaşı B.B. ile tuttuğu poşetin üzerinden atlamaya çalıştığını anlattı. B.B.'nin eliyle şahsa engel olmaya çalıştığını ifade eden F.G., “Karşıdaki kişi B.B.'ye sarıldı. Gruptaki başka bir şahıs da B.B.'nin yakasına yapıştı. Bu sırada B.B. şahsın elini indirmeye çalışınca kafa attı. Sonra şahıslar B.B. ellerindeki muşta ile saldırmaya çalıştı. Ben kavgayı engellemeye çalışırken, enseme sert bir cisimle vuruldu. Cebimdeki bıçağı kendimi savunmak için çıkartarak etrafa salladım. Bıçağın o esnada birine denk gelip gelmediğini görmedim. Sonra şahıslar kaçınca biz de bir benzin istasyonuna gittik. Bıçağı ne yaptığımı o an hatırlamıyorum” diye konuştu.