Isparta'da cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Isparta'da gece saatlerinde bir kişinin öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Soyer, B.Ş. ve A.T. ile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş., iddiaya göre Bayram Ali Soyer'i bıçakla yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bayram Ali Soyer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler B.Ş. ve A.T. adliyeye sevk edildi.