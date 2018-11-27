Isparta'da Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi kuruluyor

Isparta Belediyesi çocuklara yönelik çocuk oyun alanları ve parkları inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 9 yaşına kadar olan çocukların aileleri ile eğlenebilmeleri, oynayabilmeleri ve yemek yiyebilecekleri için Atatürk Parkının arka kısmındaki belediyeye ait bina Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürülüyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Günaydın, daha öncede çocuklara yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını ifade ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Biz Isparta'ya, Isparta halkına hizmet veriyoruz. Burayı yıkıp yeşil alana çevirecektik, ancak burayı çocuklarımız ve aileleri ile yakınlarının gelebilecekleri, hafif bir şeyler atıştırabilecekleri, gözlerinin önünde çocuklarının oynayabileceği, kaliteli vakit geçirebilecekleri çocuk restoranı ve eğlence merkezine dönüştürüyoruz. Burayı zekâ geliştirici, oyun alanlarının bulunduğu, aileleriyle güzel vakit geçirecekleri bir yere dönüştürüyoruz. Isparta'mızın büyük bir ihtiyacının olduğu gündeme geldi. Binamızda tadilat çalışmalarına başladık. 9 yaşına kadar çocuklarımızın aileleriyle gelip güzel vakit geçirebilecekleri bir nokta olacak. Yaz, kış kullanılabilecek bir alan olacak. Halkımızın zaruri ihtiyacı olduğu ortaya çıktı, bizler de halkımız ne isterse, o doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. ‘Halkım ne isterse ben onu yaparım' demiştim, bu benim seçim sloganımdı. Halkımız böyle bir şey istiyor ve bizde yapıyoruz. Şimdiden bu çalışmaların çocuklarımıza, ailelerine ve yakınlarına, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.