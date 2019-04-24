Isparta'da çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde Çocuk Şenliği düzenlendi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, eğlenirken de yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Seneye çok daha güzel, çok daha farklı etkinliklerle sizlerle beraber olacağız" dedi.

Fuar alanında çocuklar ve vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Başkan Başdeğirmen, kendisiyle fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

Çocukların ‘Şükrü Başkan' şeklindeki tezahüratlarıyla sahneye çıkan Başdeğirmen, tüm çocukların bayramını gönülden kutladığını ifade ederek, “Seneye çok daha güzel, çok daha farklı etkinliklerle sizlerle beraber olacağız. Bugün çocuklarımızı mutlu olmaları, eğlenmelerini sağlamak amacıyla buraya getiren anne ve babalara da çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın memleketine, milletine, vatanına ve ailesine hayırlı olarak yetişmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklarımıza atfeden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e ve değerli silah arkadaşlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Dünyada çocuklarımıza verilen tek bayram 23 Nisan'dır. Bizlere emanet edileni bugüne kadar buraya biz getirdik, bundan sonra bizlerde çocuklarımıza emanet ederek bu cumhuriyetimizi onlara bırakacağız. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam etmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kendileri için hazırlanan etkinliklerde gün boyu doyasıya eğlenme fırsatı buldu.