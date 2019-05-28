Isparta'da çocuklara özel iftar, bu iftara aileler katılamıyor

'sı düzenlenen çocuk iftarına katıldı. Sidre Camii bahçesinde, mahalle muhtarlığı tarafından organize edilen ve sadece çocukların katılabildiği mahalle çocuk iftarına eşi Şadiye Başdeğirmen ile katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böyle bir iftarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti.

İftar için Sidre Mahallesine gelen Başkan Başdeğirmen, yüzlerce çocuğun oluşturduğu iftar sofralarını tek tek dolaşarak çocuklarla bir süre sohbet etti. Ardından çocukların bulunduğu bir iftar sofrasına oturan Başkan Başdeğirmen burada iftarını açtı. İftar sonrasında küçük çocukların yemek duası olarak bilinen ‘El açtım Allah'ım sana' duasına eşlik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çok güzel ve etkileyici bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

İftara ailelerin kabul edilmediğini sadece çocukların bu programa katılabildiğini aktaran Başdeğirmen, “Organizasyona kimlerin katılacağını, kaç kişi olacağını çocuklarımız kendileri belirlemiş. Çocuklarımız böyle güzel bir ortamda kaynaşma ve arkadaşlık duygularıyla paylaşmayı öğreniyorlar. Çok güzel dua edildi. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Muhtarımıza ve iftarı veren iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğin, toplumun temellerini sağlam atmak istediklerini söyleyen Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de, “Biz çocuklarımıza temeli küçükken atalım ki, kötülüğün kol gezdiği ortamda bizde çocuklarımıza iyiliği aşılayarak toplumumuza güzel bir nesil yetiştirebilelim. Katılımlarından dolayı başkanımıza, iftarı veren iş adamları derneği başkanımıza, yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kendileri için muhtarlık tarafından organize edilen çocuk iftarında bulunmaktan son derece keyifli gözüken çocuklarda, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Muhtar Hacer İnci Özbey ile iş adamlarına teşekkür ederken, “Onları çok seviyoruz” dediler.