Isparta'da çok sayıda ağaç kırıldı

Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan çok sayıda dut, akağaç ve ıhlamurdan oluşan ağaçları kırdığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Isparta Belediyesi, Yedişehitler Mahallesi 2944 sokakta kaldırımda bulunan dut, akağaç ve ıhlamurdan oluşan ağaçları kırdığı tespit edilen bir vatandaş hakkında cezai müeyyide için zabıt varakası tutarken, kamu davası için de polis merkezine suç duyurusunda bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hasar tespiti çalışması gerçekleştirilen alanda, zarar verilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meydana gelen olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, belediye olarak yasal çerçeve içerisinde en ağır yaptırımı uygulayacaklarını söyledi. Başkan Günaydın, “Şehrimize belediye başkanlığına geldiğimden buyana bir milyon ağaç dikerek, şehrimizi daha yeşil hale getirdik. Ancak bu tür yaşanan olumsuz durumlar bizleri üzmektedir. Halkımızı bu tür olaylar karşısında daha da duyarlı olmaya davet ediyorum. Halkımız bu tür hadiseler karşısında çekinmeden Alo Zabıta 153 başta olmak üzere belediyemizi arasınlar. Isparta'mızı, doğayı elbirliği ile koruyalım. Bu duyarlılık olursa şehrimiz yeşil kalmaya, daha yaşanabilir bir şehir olmaya devam eder. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada belediyemiz bir dal dahi kesilse bunun takipçisi olmaya devam edecektir. Zarar verilen ağaçlarımızın yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz yeni ağaçlar dikecektir” dedi.