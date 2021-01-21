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Isparta'da çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın sağlığını tehdit eden ve ilaç etken maddesi içeren kaçak ve sahte cinsel uyarıcı ürünlerin satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili 20 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda çeşitli markalarda 536 adet hap, 579 kutu içecek, 979 adet jel, 101 adet çikolata, 74 adet sprey, 7 adet macun ve 6 adet krem formunda cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, ürünlere el konuldu.

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