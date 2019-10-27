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Isparta'da Cumhuriyet anısına ata sporu Güreş Müsabakaları

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Minikler Serbest-Greko Romen Güreş Müsabakaları düzenlendi.

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Minikler Serbest-Greko Romen Güreş Müsabakaları düzenlendi.


Milli Egemenlik Spor Kompleksi Güreş Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 63 sporcu boy gösterdi.


Müsabakalarda, 30 ve 85 kilolarda yarışan güreşçiler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştılar.


Sporculara aileleri de destek verirken, pür dikkat mücadeleyi izlediler.


Güreş Isparta İl Temsilcisi Ömer Tetik, ata sporu olan güreşte yetenekli gençlere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, öğrencileri spor yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.

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