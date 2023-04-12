Isparta'da dans ederek demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Isparta'da 10 bin lira değerinde demir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaparken dans ettikleri anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İnşaata gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin emirleri gördüğü anda yaşadığı sevinç ve dans ettiği görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.