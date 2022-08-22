Isparta'da Darıderesi 2 Barajı'yla yıllık 7,60 milyon metreküp içme suyu sağlanacak

Isparta'da şehir merkezine içme suyu temini için çalışmaları sürdürülen Darıderesi 2 Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın tamamlanmasıyla şehir merkezine yıllık 7,60 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını bildirdi.

Isparta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Isparta merkezdeki Darıderesi 2 Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın gövde dolgu çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Akca, “Gövde dolgusunda 650 bin metreküp kaya dolgu malzemesi kullanılmıştır. Teknik olarak dolgu malzemelerinin bir süre oturması beklenecek ve barajın ön yüzünün beton dolgu çalışmalarına geçilecektir. Bu süreç içerisinde ise iletim hattı imalatları ve dolusavak inşaatının yapılması planlanmaktadır” dedi.

Dolusavak imalatı kazılarına başlandığını ifade eden Akca, “Dolusavak imalatı kazıları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 64 metre ve su depolama kapasitesi 4,72 milyon metreküp olan Isparta Merkez Darıderesi 2 Barajı'nın tamamlanması ile Isparta il merkezine yıllık 7,6 milyon metreküp daha içme ve kullanma suyu sağlaması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.