Isparta'da depremzede öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Isparta'da kyk yurtlarında konaklayan depremzede öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim verildi. Depremzede öğrencilerle birlikte eğitime katılan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur Milli Eğitim Bakanlığı olarak uzun yıllardır İlk yardım merkezlerini her ilde kurduklarını belirterek “Şu an Isparta'da 6 bin 500 öğretmenimizin 3 bine yakını ilk yardım eğitimlerini tamamlamış durumdalar. İnşallah diğer öğretmenlerimizle birlikte bir yıl içerisinde tüm eğitimlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bunlarla birlikte okullarda veli toplantıları sebepleri ile velilerimizle buluşmalarda ve aynı zamanda kyk' daki depremzedelerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bu eğitimlere tabi tutuyoruz. Öncelikle okullarda bu ilk yardım eğitiminin bire bir ne kadar faydalı olduğunu, öğretmenlerimizin öğrencilerimize ilk müdahale noktasında basında da sıkça görüyoruz. Ben bu vesile ile buna öncülük eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.