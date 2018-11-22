Isparta'da ‘Devlet Millet El Ele Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşü

Isparta'da Sav Kasabası Belediyesi öncülüğünde, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (UYUMDER) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla ‘Devlet Millet El Ele Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Sav Kasabası Belediye Başkanı Mustafa Avşar, UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bağımlılıktan kurtulan gençler, aileler ve çocukları katıldı. Kalabalık bir grup halinde Sav Kasabası Aşağı Mahalle'de toplanan grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla beraber kasaba meydanına kadar slogan atarak yürüdü.

"Bu, hepimizi ortak sorunu"

Meydanda sona eren yürüyüşün ardından, Türkiye'nin birçok ili, ilçesi ve köyünde kanayan bir yara haline gelen madde bağımlılığı konusunda mücadele ile ilgili herkese bir görev düştüğünü vurgulayan Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, "Uyuşturucu sorunu, hepimizin ortak sorunudur. Uyuşturucuya bağımlı kişi, sadece kendine değil, ailesine, çevresine zarar vererek, son derece etkili bir hastalığa sahiptir. Bu konu, herkesin elini taşın altına koyması gereken bir sorumluluktur. Sav Belediyesi olarak bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, elimizden geldiğince halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. Sorun gerçekten vahim. Beldemizde yaşanan olaylar hepimizi derinden sarstı. Üzüntümüz büyük. Ülkemizden bu belayı atmanın yollarını aramalıyız" dedi.

"Devlet ve millet el ele vererek bu illeti yok etmeliyiz"

Özenti ve sevgisizliğin, gençleri bu yola sevk ettiğine dikkat çeken Avşar, "'Benim çocuğum yapmaz' dememeliyiz. Devlet ve millet el ele vererek bu illeti yok etmeliyiz. Polisimiz ve jandarmamız bu illetle büyük mücadele veriyor. Onlara desteğimiz sonuna kadar sürecektir. Polisimizi ve askerimizi takdir ediyoruz. Lakin sorunun vahim olduğunu ifade etmek istiyorum. Beldemizde art arda yaşanan bu vahametli olaylardan belde olarak derinden sarsıldık. Bu üzücü olayları yaşayan ailelerin yanında olmaya ve onların acılarını paylaşmaya çalıştık. Daha kaç canlar gidecek, daha kaç gencimiz bu bataklığa sürüklenecek diye kaygımız bundandır. Acımız bundandır, üzüntülerimiz bundandır. Bu kaygılarımızı, üzüntülerimizi ve bu belayı memleketimizden, ülkemizden atmak zorundayız. Yaptığımız araştırmalara göre başta merak ve özenti, kendini ispat etme, sevgiden yoksun, boşlukta olma gibi duygular maalesef bu bataklığa gençlerimizi sürükleyebiliyor. Bu konuda başta aileler olmak üzere topluma önemli görevler düşüyor. Benim 'çocuğum yapmaz' dememek gerekiyor. Sorup, sorgulayan bir toplum olmamız gerekiyor. Devletimiz ve milletimizle el ele verirsek bu belanın üstesinden geleceğimize inanıyorum. Devletimizin polis, jandarma teşkilatlarının uyuşturucuyla mücadelede büyük başarılara imza attıklarını biliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak uyuşturucuyla mücadele noktasında siyasi partilerimizden ve milletvekillerimizden daha caydırıcı kanunlar çıkarmalarını talep ediyoruz. Daha fazla gencimizin ölmesine, psikolojimizin bozulmasına, sosyal anlamda açmış olduğu telafisinin mümkün olmadığı yıkımlara bundan böyle hiç ama hiç tahammülümüz kalmamıştır. Sav Belediyesi, belediye meclisi, muhtarlar ve halk olarak bu konuda yapılabilecek her projeye hazırız" diye konuştu

"Devlet ve halkın hep beraber omuz omuza olması lazım"

Bir farkındalık oluşturulması için böyle bir etkinliğin organize edildiğine değinen UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu sorunun sadece Sav ve Isparta'nın değil tüm Türkiye'nin ortak sorunu olduğunu iletti.

Başkan Uzunköprü "Devletimizin yapmış olduğu mücadele muhakkak yeterli ama bizim halkımızın ona verdiği destek çok önemli. Bu mücadeleyi, yalnızca devletimiz ve polisimizden beklemek doğru değil. Biz, dernek olarak 5 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz. Devlet ve halkın hep beraber omuz omuza olması lazım" ifadelerini kullandı.

Uzunköprü ayrıca, uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları etkinliklere katılımın az olmasından yakınarak, aileleri çocukları konusunda daha duyarlı ve hassas olmaya davet etti.

"Ailem 'benim çocuğum yapmaz' diyordu"

Etkinlikte ayrıca, 16 yaşında uyuşturucu belasına bulaştıktan 16 yıl sonra tanıştığı UYUMDER sayesinde sağlığına yeniden kavuşan 23 yaşındaki Mustafa Gencer, yaşadığı acı günleri anlattı.

Hayatından önemli noktaları paylaşan Gencer, en önemli görevlerin ailelere düştüğünü hatırlatarak, çocuklarına karşı ilgili olmaları gerektiğini belirtti.

Gencer, "Ailem 'benim çocuğum yapmaz' diyordu. Güya sokaklarda bana ağabeylik yapanlar 8 senenin sonunda beni bonzaiye alıştırdılar. Özentiden ve bir kereden bir şey olmaz diyerek tam 16 senem gitti. Çocuğunuz ve bir yakınınız bu belaya düşmüş olabilir. Korkmayın, saklamayın hemen bu çocuğun elinden tutun. Nasıl ki çocuğunuz şeker ya da kanser hastası olunca kapı kapı dolaşıp şifa arıyorsanız, bu uyuşturucu hastalığı içinde çocuğunuz için şifa arayın. 'Aman Ayşe, Hatice duymasın' demeyin bırakın duysun. 10 tane komşunuz varsa illa ki 1 tanesinin faydası olur" ifadelerini kullandı.

Isparta İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Bekir Sağlam da tehlikenin PKK ve FETÖ kadar ciddi olduğuna değindi.

Etkinlik, dua edilerek son buldu.