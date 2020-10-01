İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da din görevlilerinden fotoğraf sergisi

Isparta’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Isparta'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı. Sergide kentteki tarihi camiler ile geçmişten günümüze diyanet işleri başkanlarının fotoğrafları sergileniyor.


Isparta'da 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları başladı. Bu kapsamda fotoğraf sergisi açıldı. Hacı Ali Gökgöz Camii İmam Hatibi Hasan Hüseyin Öztürk ve Sav Kasabası Yeni Camii İmam Hatibi Harun Yiğit'in hazırladığı sergisinin açılışına İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner de katıldı. Sergide Isparta ve Türkiye'deki tarihi camiler ile geçmişten günümüze diyanet işleri başkanlarının fotoğrafları yer alıyor.


“44 fotoğraf sergileniyor”


Sergi hakkında bilgi veren Sav Kasabası Yeni Camii İmam Hatibi Harun Yiğit, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açtıklarını söyledi. Yiğit, “Fotoğraf sergisinde Isparta'da bulunan tarihi eser camiler ve ülkemizdeki belirli büyük camilerimiz yer alıyor. Ayrıca geçmişten günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlarımızın fotoğrafları ve özgeçmişleri var. Toplamda 44 fotoğrafı sergiliyoruz. Sergimiz 7 Ekim'de sona erecek. Sergimize herkesi davet ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.