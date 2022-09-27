İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı

Isparta’da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Isparta ve çevre illerde kendilerini "beyaz eşya tamircisi ve servisim" diye tanıtarak evlere giren ve tamir yapmadan para alıp kayıplara karışan iki şahıs ihbar edildi. İhbar üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Isparta'da yakalanan S.Z. ve B.Y. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan yakalanan şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.

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