Isparta'da “Dolu zararı, pazar tezgah fiyatına çok yansımaz” açıklaması

Isparta'da dün etkili olan ve büyüklükleri bazı bölgelerde fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar ulaşan dolu yağışı sonrasında meydana gelen zararın pazar tezgahına çok fazla yansımayacağını belirten Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Bu dolu yağışı sonrası oluşacak zarardan doğan hasarın, çok fazla pazara yansıyacağını düşünmüyorum” dedi.

Isparta'da etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde yetişen ürünlere zarar verdi. Bölgede üretimi yapılan kirazın meyve erginlik dönemine denk gelen dolu yağışı, bazı bölgelerde hasara yol açtı.

“Yaraların sarılması için üzerimize düşen ne varsa, gerekeni yapacağız”

Dolu yağışı sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Tüm ülkemizde bu dolu yağışı gerçekleşti. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Zaman zaman başka illerdeki Ziraat Odası Başkanlarımızla nem telefon hem de sosyal medya yoluyla görüşüyoruz. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İlimizde de belli bölgelerde yoğun bir dolu yağışı oldu. Buralarda yoğun şekilde hasarımız var. Şu anda, Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin köy ve kasabalarımızdaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, devletle ilgili gerekli diyaloglara geçeceğiz, bu yaraların sarılması için üzerimize düşen ne varsa, gerekeni yapacağız” dedi.

“Allah daha beterinden saklasın”

Yaşanan afetin meydana geldiği bölgeleri özetleyen Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Isparta merkeze bağlı yakın köyler, Atabey ve başka ilçelerimizde de hasarlar var. Şu anda çalışmalar devam ettiği için net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü, yağış daha dün meydana geldi. Bu da bir doğal afet. İstenilmeyen bir şey ama Allah daha beterinden saklasın” diye konuştu.

“Dolu büyüklüğüne göre hasarın büyüklüğü de değişiyor”

“Şu anda zaten gülde üreticinin hasadının yüzde 80'i bitti, yaylalardan az bir kısmın hasadı kaldı” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Selçuk, “Bizim zarar gören meyve ve sebzelerimiz, kiraz - elma ile tarla - bahçelerde dikili olan sebzelerimiz zarar gördü. Atabey ilçemiz ve İslamköy tarafındaki dolu yağışının daha büyük olduğunu biliyoruz, büyük hasarlar var, çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Örtü altı çok fazla etkilenmedi”

Yağışın örtü altı tarımı çok fazla etkilemediğini belirten Başkan Selçuk, “Dolu yağışı örtü altını fazla etkilemedi. Buralarda yalnızca örtü bölümlerinde bir miktar hasar var. Örtülü tarımda fazla bir zararımız yok çük şükür” dedi.

“Dolu zararı, pazar tezgah fiyatına çok yansımaz”

Dolu yağışının pazar fiyatlarını etkileyeceğini düşünmediğini dile getiren Selçuk, “Türkiye'mizin her yerinde üretim var çok şükür. Bu dolu yağışı sonrası oluşacak zarardan doğan hasarın, çok fazla pazara yansıyacağını düşünmüyorum. Bölge bölge bazı yerlerde zarar var, bazı yerlerde yok. Bugün sabah da pazarı gezdim. Bu durum pazarın tezgah fiyatına çok yansımaz” şeklinde konuştu.

Selçuk son olarak, üretim yapan tüm çiftçilerin nasırlı ellerinden öptüğünü kaydederek, “Onlar üretecek, Türkiye gelişecek. Biz de onların her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi.