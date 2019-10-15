İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Isparta’da yaşlı adam, yürüdüğü kaldırımın yan tarafında bulunan evin bahçesine düşerek öldü.

Isparta'da yaşlı adam, yürüdüğü kaldırımın yan tarafında bulunan evin bahçesine düşerek öldü. Gece meydana geldiği tahmin edilen ve ev sahipleri tarafından sabah saatlerinde fark edilen adamın cansız bedeni, gerekli incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olay, dün gece saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108.Cadde'deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinlikteki apartmanın bahçesine düştü.


Gece meydana geldiği tahmin edilen ve ev sahipleri tarafından sabah saatlerinde fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polise haber verildi.


Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.


Eryılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.