Isparta'da duvar saati içerisine gizlenmiş uyarıcı madde ele geçirildi

Isparta'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği “Kökünü Kurutma” operasyonlarında duvar saatine gizlenmiş uyarıcı madde ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği “Kökünü Kurutma” operasyonları çerçevesinde çalışmalar devam etti. Isparta üzerinden farklı illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine 25 Mayıs tarihinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Durumundan şüphelenilen R.T.'nin eşyalarında yapılan kontrol sonucunda duvar saati içerisine gizlenmiş 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.