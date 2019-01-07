Isparta'da eğitime kar tatili

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Yıldırım, Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm eğitim ve öğretime bir bugün ara verildiğini kaydetti.