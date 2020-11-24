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Isparta'da ekmeğe zam geldi

Isparta’da küçük ekmeğin fiyatı 1,5 liradan 2 TL’ye, büyük ekmeğin ise 3 liradan 4 TL’ye çıkarıldı.

Isparta'da küçük ekmeğin fiyatı 1,5 liradan 2 TL'ye, büyük ekmeğin ise 3 liradan 4 TL'ye çıkarıldı.


Isparta'da ekmeğe zam geldi. Bugünden itibaren geçeli olan yeni fiyatlara göre 270 gram ekmek 2 TL, 540 gram ekmek ise 4 TL'den satılıyor. Isparta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, maliyetlerin artmasından dolayı ekmeğe zam yapıldığını söyledi. Erdeğer, “Un fiyatı 102 liradan 165 TL'ye çıktı. Maliyet artışı nedeniyle zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

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