Isparta'da elektrik hatları yer altına alınıyor

Isparta'da elektrik hatları Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yer altına alınıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan çalışma ile şehrin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Isparta İl Müdürü İbrahim Varol'u ziyaret etti. Ziyarette şehrin enerji yatırımları ve elektrik hatlarının yer altına alınmasına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Isparta'nın enerji yatırımları noktasına elektrik hatlarının yer altına alınması dolayısıyla bir şantiye halinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehrimizin büyük bir bölümünde direklerin kaldırılarak, elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları var. Yapılan bu çalışmayla şehrimiz daha modern bir görünüme kavuşuyor ve Isparta'mızı daha yaşanabilir bir hale getirdiğine inanıyoruz. Kaldırımlarda gerek demir, gerek beton direklerin olması, hatların yukarıdan geçmesi, ağaçlara dokunarak kısa devre yapması ve kötü bir görünümde olması tarihe karışıyor” dedi.

Isparta'da elektrik yatırımları anlamında güzel bir çalışma sürdürüldüğünü ve iyi bir işbirliği içerisinde olunduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Yapılan çalışmalar bizim için çok değerli. Elektrik hatlarının yer altına alınmasının birçok güzellik ve avantajları var” görüşlerinde bulundu.

Şehirde yeni yerleşim yerlerinin açıldığını bunların Deregümü Ovası ve Merkez Isparta olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buraların alt yapılarının bugünden hazırlanması gerekiyor. Sayın müdürümüzle bunları istişare ettik. Yine şehrimizdeki aydınlatmaları da değiştirerek, daha farklı ve güzel bir şekle getirerek, daha fazla aydınlatmalar yaparak şehrimizde bir farklılık oluşturuyoruz. Bu yıl ve gelecekte yapacağımız her türlü yatırım elektrik hatlarını da ilgilendiriyor. Bizler bugünden yaptığımız projelerden bahsetmezsek, yarın inşaatlarımız bittiği zaman elektrik konusunda sorun yaşayabiliriz. Bu sorunları yaşamamak için bizlerde 2021-2022 yılı içerisinde yapacağımız projeleri, işleri sayın müdürümüzle paylaştık. Bugünden itibaren de alt yapıların oluşmasıyla alakalı işbirliği içerisine girdik. Bizim için önemli olan altyapıları bozmadan erkenden bu konuları konuşarak, yatırımların elektrik hatlarının çekilerek, güçlerinin arttırılarak hizmete sunulurken sorun çekilmemesidir. Bu istişare hem bizim, hem Akdeniz Elektrik, hem de vatandaşlarımız için çok önemli. Bir şeyi yaptıktan sonra bozmak değil, yeniyi yapmadan altyapıyı oluşturarak, güzelleştirmeye katkı sağlamak ve yapılanların bozulmamasını sağlamak amacındayız. Firmamız ve müdürümüzle önümüzdeki yıllarda da en güzel hizmetleri birlikte vereceğimiz inancındayım. CK Elektrik firmasına teşekkür ediyorum. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı İbrahim beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.