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Isparta'da elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şahsa operasyon

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalanırken, şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalanırken, şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden C.C.(59) isimli şahsın izinsiz kazı yaptığı ve elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izni ile düzenlenen operasyonda şüphelinin evi ve otomobilinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 340 adet metal obje, 49 adet sikke, 7 adet metal yüzük, 7 adet kolye, 1 adet bilezik olmak üzere toplam 404 parça malzeme ve define aramada kullanılan 1 adet dedektör ele geçirildi.


Ele geçen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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