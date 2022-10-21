Isparta'da elma üretiminin ekonomiye katkısı 2,5 milyar TL oldu

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, Türkiye'nin elma üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin kentten karşılandığını belirterek, “Elma üretimimizin ülkemiz ve ilimiz ekonomisine katkısı 2021 yılında yaklaşık 2 milyar 543 milyon TL civarında olmuştur” dedi.

Türkiye'de her 4 elmadan biri Isparta'da üretiliyor. Kentteki elma bahçelerinde üreticilerin hasat sezonu telaşı ise devam ediyor. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretilen elmanın yaklaşık yüzde 25'inin Isparta'dan karşılandığını ifade etti. Adıgüzel, geçen yıl 222 bin 852 dekar alanda 1 milyon 130 bin 424 ton elma yetiştirildiğini söyledi. Isparta'nın içinde bulunduğu bölgenin ekolojik koşullarından dolayı elma yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteyi yakaladığına değinen Adıgüzel, “Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçeleri, Eğirdir Gölü havzasında gölün olumlu etkisinden dolayı kendine has tat, aroma ve kalitesi nedeniyle tüketiciler tarafından çokça tercih edilmektedir. Hasat edilen elmalar, ilimizde bulunan 108 adet soğuk hava deposunda depolanmaktadır. Isparta 457 bin 250 ton soğuk hava depolama kapasitesiyle Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. İlimizde elma üretimi yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 10 bin 138 çiftçimiz bulunmaktadır. Elma üretimimizin ülkemiz ve ilimiz ekonomisine katkısı 2021 yılında yaklaşık 2 milyar 543 milyon TL civarında olmuştur” diye konuştu.