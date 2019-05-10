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Isparta'da engelliler haftası etkinlikleri

Isparta’da Engelliler Haftası etkinlikleri sonrasında makamında özel dernek yetkililerini konuk eden Vali Ömer Seymenoğlu, engelli temsilcilerinin taleplerini telefonla ilgili birim müdürlerine iletilerek çalışma yapmalarını istedi.

Isparta'da Engelliler Haftası etkinlikleri sonrasında makamında özel dernek yetkililerini konuk eden Vali Ömer Seymenoğlu, engelli temsilcilerinin taleplerini telefonla ilgili birim müdürlerine iletilerek çalışma yapmalarını istedi.


Isparta'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşüyle başladı. Isparta Belediyesi önünden Isparta Valiliği'ne kadar devam eden yürüyüşe, Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Eğitim Kurumları, Engelli Dernekleri Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının çaldığı marşlarla yürüyen kortej, Engelliler Haftası çelengini Atatürk Anıtı'na sundu.


Burada tüm engelliler adına bir konuşma yapan Jale Demirtaş, engelli olarak görülmeyi kabul etmediklerini belirterek, engellilerinde birçok alanda başarılara imza attığını söyledi.


Programda Özel Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel etkinlik ve halk oyunları gösterileri, izleyenlerin beğenisine sunuldu.


Vali'den engelli sorunlarına telefonla çözüm


Düzenlenen etkinliklerin ardından Isparta'da engelliler adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Ömer Seymenoğlu ile makamında bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini ilettiler.


Vali Seymenoğlu, dernek temsilcilerinin taleplerini telefonla ilgili birim müdürlerine iletilerek çalışma yapmalarını istedi.

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