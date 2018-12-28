İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da esrardan 20 kat daha tehlikeli skunk ele geçirildi

Isparta’da yapılan yol kontrolünde bir araç sürücüsünün tavırlarından şüphelenen narkotik polisi tarafından dedektör köpek Odin ile yapılan aramada esrardan 20 kat daha tehlikeli ve akıl hastalıklarına neden olabilen 1 kilo 620 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Isparta'da yapılan yol kontrolünde bir araç sürücüsünün tavırlarından şüphelenen narkotik polisi tarafından dedektör köpek Odin ile yapılan aramada esrardan 20 kat daha tehlikeli ve akıl hastalıklarına neden olabilen 1 kilo 620 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı.


İstanbul'dan satılmak üzere Isparta'ya uyuşturucu madde getirildiği yönünde bilgi alan polis güçleri, Keçiborlu ilçesinde bir aracı durdurdu. Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve sorgulama yaptığı esnada M.M.T. isimli sürücünün tavırlarından şüphelenen polis, söz konusu yere dedektör köpek Odin'i getirdi.



Valizde gizlenmiş olarak ele geçirildi


Narkotik ekiplerinin dedektör köpek Odin ile yaptığı aramalarda otomobilin içerisinde bulunan bir valize gizlenmiş vaziyette 1 kilo 620 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.M.T.'nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.



Akıl hastalıklarına varan bir etki bırakıyor


Öte yandan skunk maddesinin, esrardan 20 kat daha tehlikeli, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olan tehlikeli bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.