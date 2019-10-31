Isparta'da ‘Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası' başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvası Isparta'da da başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan 'Evinin Sultanları' ile 'Sokaklar Bizim' projesi çalışmaları başladı. Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenlenecek.

İki proje kapsamında düzenlenen turnuvalar için başvurular başladı. Başvurular 8 Kasım 2019 Cuma günü kadar devam edecek. 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvasına 18 yaş ve üzeri kadın sporcular başvurabilecek. Takımlar en az 3, en fazla 5 (3 Asil, 2 Yedek) kadın sporcuyla katılım sağlayabilecek. 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvasına 18 yaş ve üzeri erkek sporcular başvurabilecek. Takımlar en az 3, en fazla 5 (3 Asil, 2 Yedek) erkek sporcuyla katılım sağlayabilecek.

"Hem spor salonlarımız hem de sokaklarımız şenlenecek"

Isparta'da yaşayan herkesi projelere katılmaya davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle halkımızı spora yönlendirmek, 7'den 70'ye her bireyimizi spora teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor, bireyin kendisine güven duygusunu geliştiren, kişilik gelişmesini sağlayan, sağlıklı bir hayat sürmesine yardım eden önemli bir araçtır. Bu kapsamda, Bakanlığımız destekleriyle iki projeyi ilimizde hayata geçiriyoruz. Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası ve Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası ile hem spor salonlarımız hem de sokaklarımız şenlenecek. Bu turnuvalarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, gerçekleştirilecek olan turnuvalar sonunda dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler takdim edilecek.