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Isparta'da feci kaza

Isparta Davraz Kayak Merkezi yolunda virajı alamayan otomobil şarampole uçtu.

Kazada biri bebek, 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Davraz Kayak Merkezi yolu üzerindeki Çobanisa köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Selim Ö. yönetimindeki 32 HB 592 plakalı otomobil, çift yönlü yolda virajı alamayarak devrildi. Talihsiz kazada, sürücü Selim Ö, Yunus Ö. isimli bebek ve annesi Binnur Ö. olmak üzere, 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.


Öte yandan, bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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