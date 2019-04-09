Isparta'da “FETÖ'nün banka kasalarında saklanan 100 kilo altını” davası

‘17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası ve KHK ile kapatılan FETÖ şirketi Altınbaşak'ın mütevelli heyet başkanlığında bulunan kuyumcu Faruk Akkaş'ın Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanmasına devam edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) ait 100 kilo altının kentteki bir bankadaki kiralık kasalarda bulunmasıyla ilgili 19 Şubat 2018 tarihinde Antalya'da annesinin evinde saklandığı sırada yakalanan, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ‘17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş ile aile bireyleri ile akrabalarının yargılandığı dava görüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılı Ekim ayında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma - Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla açılan davaya istinaden Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan FETÖ/PDY'nin Isparta'daki en büyük ticari kuruluşları olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altınbaşak Eğitim Yayın ve Ticaret Limited Şirketi ve Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yüzde 20 hisse ile ortaklığının bulunduğu ve burada yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıkan tutuklu sanık Faruk Akkaş, tutuksuz sanıklar eşi S.A., babası S.A. ve kayınbiraderleri Ş.Ç. ve eski banka müdür yardımcısı İ.S.Ç.'nin yargılandığı davada, İ.S.Ç. dışındaki tüm sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cemal Duman, duruşmada sanık yoklamaları alındıktan sonra Antalya'da yakalanan tutuklu sanık Faruk Akkaş'ın emniyette dijital materyalinin bulunup bulunmadığının da teyit edildiği duruşmada, gözaltı sürecindeki aramalarda da herhangi bir suç delilinin de bulunmadığı belirtildi. Sanık Akkaş, hakkında yapılan açıklamalara ‘Herhangi bir diyeceğim yoktur' şeklinde yanıt verdi.

‘Taziyede toplantı daveti' iddiasını reddetti

Mahkeme Başkanı tarafından FETÖ/PDY ile ilgili daha önce ifadesi alınan şüphelilerden H.B.'nin, tutuklu sanık Akkaş ile ilgili olarak, 2003 -2004 yıllarında babası vefat ettikten sonra Akkaş ve beraberindeki FETÖ mensuplarının kendilerine taziyeye geldiğini, sonrasında sohbet adı verilen toplantılara davet ettiği beyanı okundu.

Bu beyanlara ek olarak H.B.'nin, sanık Akkaş ile birlikte bazı esnaların da yer aldığı beyanında bulunduğu ifade edildi. H.B.'nin, kendisinin namazları tam olarak kılamadığı ve sigarayı da bırakmaması üzerine örgüt tarafından dışlandığını, ancak 2010 - 2011 yıllarında sohbet adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını beyan ettiği iletildi. Şüpheli H.B.'nin ayrıca, toplantılarda yer alan bazı isimleri de ifadesinde belirttiği kaydedildi.

Mahkeme Başkanının belirttiği şüpheli ifadeleri sonrasında cevabı sorulan sanık Akkaş, açık ismi belirtilen H.B.'yi tanımadığı, birlikte sohbetlere gittiği ifadelerinin doğru olmadığı, aynı ortamda bulunmadığı savunmasını yaptı.

Sanık avukatından “Aynı meslek grubunda değillerdi, o dönem suç teşkil etmiyordu” savunması

Duruşmada, İddia Makamı'nın yaptığı mütalaa sonrasında savunma sanık avukatı ise, H.B.'nin ifadelerine itibar etmediklerini, oluşumda yalnızca aynı meslek grubundan esnafların yer aldığının kamuoyu nezdinde bilindiğini, H.B. ile müvekkili olan sanık Akkaş'ın farklı meslek grubu mensubu iş adamları olduğunu söyledi.

14 aydır tutuklu bulunan müvekkili sanığın tutukluluk süresinin hayli uzun olduğunu savunan avukat, FETÖ ile bağı bulunduğu belirtilen ve KHK ile kapatılan Altınbaşak şirketinin o dönemde yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini beyanla, o dönem Isparta'da yaşayanların çocuklarını yüksek düzeyde eğitim almaları adına 2 okuldan birine gönderdiğini öne sürdü.

Sanık avukatı ayrıca, etkin pişmanlık yasasından faydalanan kişilerin, duyuma dayalı ve görgü olmadan iddialarda bulunduğunu iddia eden sanık avukatı, tutuklu sanık Akkaş'ın herhangi bir suça karışmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıktan “Tamamen ticari beklentiler için kuyumculuk yapmaktayım” savunması

Sanık Akkaş ise son savunması sorulduğunda, “35 yıldan bu yana Isparta'da namusum ve şerefimle kuyumculuk yapmaktayım. Kuyumculuğu tamamen ticari beklentilerim üzerine kurulu bir şirket ortaklığıyla yapmaktaydım. Hiçbir terör örgütü ile bağım ve üyeliğim yoktur. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım, bu durumun sona erip, tahliye edilmemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme Heyeti daha sonra duruşmaya kısa süre ara verdikten sonra kararı açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Akkaş'ın babası S.A.'nın babasını mal varlığı üzerinde bulunan tedbir kararının kaldırılması talebini de reddetti.

Tutukluluğun devamına hükmedildi

Mahkeme Heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ayrıca, sanığın tutukluluğunun devamına, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ek olarak söz konusu bankadaki ilgili belgelerin eklenmesinin talep edilmesine karar verdi. Mahkeme Heyeti duruşmayı 2 Temmuz 2019'a erteledi.

Olayın geçmişi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Akkaş'ın, eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, kasada saklanmış 100 kilogram altın ve alacaklısı olunduğu belirtilen 70 çek yaprağı ele geçirilmişti. Bunun üzerine, hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş, Antalya'da saklandığı annesinin evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Diğer yandan Akkaş, ‘17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan, FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası ve örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu ile örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edilmişti.