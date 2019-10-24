Isparta'da filenin şampiyonu Spor Liseliler oldu

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen Liselerarası Genç Kızlar Voleybol İl Turnuvası tamamlandı. Müsabakalarda Isparta Spor Lisesi, finalde TED (Türk Eğitim Derneği) Koleji'ni 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Isparta 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçı Ulusal Hakem Mevlüt Kaç ve Tuba Etçi isimli hakemler yönetti. Yoğun ilgi gösterilen maçta her 2 okulun öğrencileri yaptıkları tezahüratlarla karşılaşmaya renk kattılar. Spor Lisesi, ilk seti 25-22, 2. Seti 28-26 ve 3. Seti 25-11 kazanarak mutlu sona ulaşan ekip oldu.

Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, kendilerini şampiyonluğa taşıyan Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Candan ve öğrencilerini kutladı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Spor Lisesiler, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Karşılaşma sonunda ödül töreni düzenledi. Spor Lisesi'nin şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek verdi.

Müsabakalarda ikinci TED Koleji, üçüncü Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi ve dördüncü ise Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi oldu.