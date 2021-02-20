Isparta'da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri hakkında 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı ikamette yakalayarak, cezaevine teslim etti.

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, 19 Şubat'ta ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan 10 yıl 8 ay 0 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan F.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.