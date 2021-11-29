Isparta'da fırtına okul duvarlarını uçurdu

Isparta'da saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bir ilkokulun duvarları uçtu. Okul bahçesinde şans eseri öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kentte dün akşamdan beri etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Bugün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun duvarları fırtına nedeniyle uçtu. Duvar parçaları okul bahçesine düşerken, bahçede öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. Duvar parçalarının bir kısmı ise okul etrafında park halinde bulunan otomobillerin yanına düştü.