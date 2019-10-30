Isparta'da Futbol Aday Hakemlik Kursu tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Isparta İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi işbirliğinde Isparta'da Aday Hakemlik Kursu açıldı. 26-28 Ekim tarihleri arasında Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kursa yaklaşık 100 hakem adayı katıldı.

Kursun, teorik eğitimleri Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılırken, uygulama eğitimleri ise Isparta Atatürk Stadı'nda gerçekleştirildi.

Stattaki eğitimlerde ayrıca, mesafe koşularının yanı sıra uygulamalı olarak yeni kurallar da anlatıldı.

Diğer yandan, Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekçi, aday hakemlik kursuyla ilgili olarak, gerçekleşen katılım sayısının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Isparta başta olmak üzere, diğer illerden de katılımın olduğunu belirten Tüfekçi, “3 gün boyunca kursumuz sorunsuz bir şekilde yapıldı. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerimiz oldu. Sınavları başarıyla geçen hakemlerimizi kazandık. Yeni taze kanları kazanmaya devam edeceğiz. Üst liglere hakem yetiştireceğiz” dedi.