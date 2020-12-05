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Isparta'da gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyip, ispatlayamayan kişiye para cezası uygulandı

-Isparta’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.

-Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.


Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Kentin yoğun cadde ve sokaklarında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlara belgeleri soruluyor. Belgelerini gösteremeyenlere ise para cezası uygulanıyor.



Çalışma belgesini gösteremedi, cezayı yedi


Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir kişi, gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi. Ancak izin belgesi ve çalışma durumunu ispatlayamayan bu kişiye para cezası uygulandı.

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