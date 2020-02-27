Isparta'da Gençlerarası Bilgi Yarışması düzenlendi

Isparta'da Kültür ve Sanat yarışmaları kapsamında Gençlerarası Bilgi Yarışması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 Mart Spor Salonunda 27 Şubat 2020 Perşembe günü yapıldı.

Isparta Gençlik Merkezi organizasyonunda "Kim Bilir" sloganı ile 14-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı iki farklı kategoride yapılan yarışmada gençlere Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü' konularından seçmeli sorular yöneltildi.

Lise kategorisinde 80 grubun katıldığı yarışmada Grup Mavi Sedirler birinci, Grup Elektrikli Kalorifer ikinci, Elektrikli Isıtıcı üçüncü oldu. Üniversite kategorisinde 7 grubun katıldığı yarışmada ise Sefiller birinci, Nem ikinci, Grup Bobin ise üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren gruplara plaketleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Lise kategorisinde birinci olan Grup Mavi Sedirler ile Üniversite kategorisinde birinci olan Grup Sefiller 23 Mart 2020 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Akdeniz Bölgesi Grup Finallerinde Isparta'yı temsil edecek.