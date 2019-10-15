İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da geniş çaplı motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi

Isparta’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerine geniş çaplı denetim yaptı.

Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerine geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde kusurlu görülen ve çeşitli eksiklikleri bulunan 15 araç trafikten men edilirken, sürücülere ise farklı maddelerden toplam 11 bin 232 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamaya takılanlar arasında ATV ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletler de yer aldı.


Isparta kent merkezindeki eski İl Özel İdaresi kavşağında konuşlanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler, elektrikli bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletleri tek tek durdurarak, sürücü belgesi - tescil/ruhsat - kask ve egzost denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, elektrikli bisiklet, motorlu bisikletler ve motosikletler kontrol edilirken, yanı sıra ATV gibi farklı araçlar da denetime takıldı.


Yapılan 1 saatlik uygulamada, çok sayıda araç kontrol edilirken, kusurlu görülen ve eksikliği bulunan 15 araç trafikten men edildi, sürücülere ise toplam 11 bin 232 lira para cezası uygulandı.


Yapılan denetimlerle kent trafiğindeki kazalar ve can kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan Isparta Polisi, şehirde motosikletlerden kaynaklı gürültü kirliliğine de engel olmayı hedefliyor.


Öte yandan, trafikte yapılan denetim uygulamalarının, farklı gün ve zaman dilimlerinde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.