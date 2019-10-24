Isparta'da gıda üretim ve satışı yapan işletmelerle okul kantini denetimi

Denetimler kapsamında bütün gıda üretim ve satışı yapan işletmeler ile okul kantinleri denetlenerek numuneler alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında bütün gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler, kasaplar, et işleme tesisleri, yem satış noktaları, yem depoları ve fırınlar, lokantalar, yemekhaneler, pastaneler, marketler, dönerciler, gıda depoları ve özellikle okul kantinleri denetlendi.

2019 yılı içerisinde bu an itibariyle Isparta il genelinde 6 bin 832 gıda denetimi ve 182 yem denetimi yapılırken, 247 adet gıda numunesi ile 53 adet yem numunesinin Bakanlık laboratuvarlarına gönderildiği belirtildi.

Kentte, bu doğrultuda resmi ve özel okul kantinlerdeki denetimlerin hassasiyetle devam ettiği ve bu tür konularda okul yönetim ve öğretmenlerine de bilgilendirme eğitimlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Gıda kontrolörlerinin yaptıkları denetimlere Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Eyup Adıgüzel ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Arif Taşagiren de katılarak denetimleri yerinde gözlemlediler.

Adıgüzel: “Çalışmalar aralıksız sürdürülecek”

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Kontrollerimiz sonucu resmi ve özel okul kantinlerinin, yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetleniyor. Bakanlığımız tarafından, tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Bakanlıkça, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini talep ediyoruz” dedi.

Isparta'da resmi ve özel olarak hizmet veren Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün kantinler ve okul, pansiyon, yurt yemekhaneleri kontrol eden Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından hijyen ve sanitasyon, gıda güvenilirliği açısından hem rutin olarak, hem de vatandaşların şikayetleri doğrultusunda da hızlı ve etkin bir şekilde denetlemelerin devam edeceği ifade edildi.