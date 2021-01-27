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Isparta'da görev süreleri dolan kaymakam vekilleri kente veda etti

Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu, görev sürelerinin dolması nedeniyle kente veda eden 3 kaymakam vekiline teşekkür belgesi takdim etti.

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu, görev sürelerinin dolması nedeniyle kente veda eden 3 kaymakam vekiline teşekkür belgesi takdim etti.


Görev yaptıkları süre boyunca ilçelerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren, Aksu Kaymakam Vekili Pınar Uz, Yenişarbademli Kaymakam Vekili Şeyma Polat ve Gönen Kaymakam Vekili Yunus Coşkun görev sürelerinin dolması üzerine kente veda ettiler. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, görev süreleri dolan kaymakamları kabul ederek, kente verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Vali Seymenoğlu kaymakamlara teşekkür belgesi ve kentin yöresel ürünlerinden de takdim etti.

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