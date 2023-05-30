Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyünde gül çiçeği hasadı başladı. Hasat sezonu açılış programında konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş ““Bu yıl gül çiçeğinde don olmasından dolayı bir rekolte düşüklüğü var ancak yağ kalitesinin yüksek olması ve taban fiyatlarının da yüksek açıklanmasıyla gül üreticimizin inşallah mağdur olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'nin karşılandığı Isparta'da gül çiçeği hasadı başladı. İl genelindeki ilk güller Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde açtı. Sabahın erken saatlerinde toplanan güller vakit kaybetmeden bölgedeki tesislere ulaştırılarak dev imbiklerde damıtılarak gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Gül yağının büyük bir kısmı ise ihraç ediliyor. Ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılara sunan gül hasat döneminde ağırladığı ziyaretçilerle de bölge halkı için önemli bir turizm getirisi sağlamakta.

Bu yılın ilk güllerinin açtığı Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde hasat sezonu açılış programı düzenlendi. Programa Vali Aydın Baruş, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Gül tarlasında açıklamalarda bulunan Vali Baruş, gülün Isparta için vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirterek, “Bu yıl gül çiçeğinde don olmasından dolayı bir rekolte düşüklüğü var ancak yağ kalitesinin yüksek olması ve taban fiyatlarının da yüksek açıklanmasıyla gül üreticimizin inşallah mağdur olmayacağını düşünüyoruz. Gül; bizim için, Isparta için gerçekten vazgeçilmez bir bitki. Isparta doğasının ayrılmaz bir parçası. Mayıs ayı geldiğinde biz gül bahçelerinin açtığını gördüğümüze hayatımız bir kez daha renkleniyor, şenleniyor ve yaşama sevincimiz bir kat daha artıyor. Hem ekonomik bakımdan hem de Isparta'ya olan turizm hareketliliğinin son yıllarda artması bakımından gül bahçelerinin önemi büyük. Çünkü Isparta ekonomisi açısından da önemli bir gelir kaynağı ihracat kalemleri açısından da önemli bir gelir kaynağı” dedi. Dış dünyada özellikle gül ürünlerinin tanıtımı yönünde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Gül yağı ve gül ürünleri açısından özellikle Uzakdoğu'da önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Yakında Ticaret ve Sanayi Odamızın davetlisi olarak da Güney Kore'den misafirler gelecek. Gül ürünleri insan vücudu, açısından son derece yararlı. Tüm Türkiye'den buraya misafirlerimiz geliyor ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu güzelliği dünyanın çok ender yerlerinde bulabilirsiniz. Gül bahçeleri içerisinde, mis kokular içerisinde dolaşmak, bu havayı teneffüs etmek ve bu manzarayı görmek gerçekten insanın yaşam sevincine bir kat daha değer katıyor. Tüm Ispartalıları gül bahçelerini ziyaret etmeye davet ediyorum. Gül mevsimi yaklaşık bir ay devam ediyor. Isparta tabiri caizse Türkiye'nin çiçek bahçesi hem gül hem lavanta hem diğer aromatik bitkiler konusunda Isparta'mızı geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu pazarlarda Isparta ağırlığı daha iyi bir şekilde hissedilecek” diye konuştu.

Ardından dua edilerek gül hasat sezonun açılışı gerçekleştirildi. Vali Baruş bahçe ziyareti sonrasında gül işleme tesisine giderek kazanlara gül döktü ve tesiste yapılan çalışmaları inceledi.